Энергетики начали отключать объекты Минобороны в Забайкалье за долги

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - "Тепловая генерирующая компания (ТГК)-14" с четверга отключит от теплоснабжения восемь объектов Минобороны в Забайкальском крае, сообщил журналистам заместитель гендиректора организации по сбыту Юрий Дорфман.

"Также, на этой неделе планируется отключение еще четырех объектов Главного управления ЖКХ (ГУ ЖКХ), а на следующей неделе - еще двенадцати", - сказал он, отметив, что энергетики не будут отключать от тепла социальные объекты и объекты, связанные с обороноспособностью страны.

По словам Дорфмана, под отключение попадают хозяйственные помещения, гаражи, склады в Чите и поселке Антипихе.

Он также сообщил, что по информации ТГК-14 должник "ГУ ЖКХ" будет работать до 31 марта, после чего будет создана новая организация, которая будет нести в себе все те же самые функции, но обслуживать под другой вывеской.

"Те суммы долгов, которые имеет ГУ ЖКХ перед всеми поставщиками, будут фактически выведены в категорию неоплачиваемых и повторится ситуация с "Ремонтно-эксплуатационным управлением (РЭУ)", долг которого перед ТГК-14 составляет 168 млн рублей, и нет никаких надежд на возврат денег, поскольку в отношении "РЭУ" производится процедура банкротства, а их активы не позволяют надеяться на взыскание даже минимальной суммы", - пояснил Дорфман.

Он обратил внимание на то, что ТГК-14 обслуживает часть объектов Минобороны по прямым контрактам и вопросов с оплатой услуг нет.

Ранее в пресс-службе Публичного акционерного общества "ТГК-14" сообщили, что энергокомпания намерена отключать за долги объекты АО "ГУ ЖКХ", обслуживающего часть предприятий министерства обороны на территории Забайкальского края.

"АО "РЭУ" и АО "ГУ ЖКХ" в Забайкальском крае и Республике Бурятия задолжали ТГК-14 более 168,6 миллиона рублей и 75,8 миллиона рублей, соответственно", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что в январе ожидается прирост еще 14 млн рублей долга.

В последний раз в рамках действующего договора оплата от АО "ГУ ЖКХ" в добровольном порядке ПАО "ТГК-14" поступила лишь в мае 2016 года за февраль. Все остальные выплаты были проведены только по исполнительным листам.