Россиянин умер от малярии после отдыха в Гоа

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Гражданин России скончался от малярии после посещения Гоа в Индии, сообщает в четверг пресс-служба Роспотребнадзора.

"В январе на территории страны зарегистрировано два завозных случая малярии в Ульяновской и Свердловской областях, один из которых закончился летальным исходом", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в обоих случаях пострадавшие посещали с туристическими целями индийский штат Гоа, где их кусали комары.

Малярия - тяжелое паразитарное заболевание, распространенное в странах с жарким климатом в регионах Африки, Азии, Латинской Америки и Океании.

Роспотребнадзор просит учитывать данную ситуацию при планировании выездов за границу и настоятельно рекомендует перед выездом за пределы страны заблаговременно уточнять в территориальных органах Роспотребнадзора и у туроператоров сведения об эпидемиологической ситуации в стране планируемого пребывания, говорится в сообщении.