Бешеный волк искусал в смоленской деревне почти три десятка собак

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В деревне Скреплево Монастырщинского района Смоленской области бешеный волк искусал десятки собак, которых пришлось усыпить, сообщает администрация района.

"Ранним утром 17 января через деревню Скреплево Александровского сельского поселения прошел бешеный волк, оставляя за собой окровавленные тела собак. Лишь по случайности на его пути не оказались люди, и, особенно, дети, отправляющиеся в это время в школу. Итог прогулки волка - 26 усыпленных собак. Сам волк был отстрелен местным охотником", - говорится в сообщении.

Первый случай установленного бешенства был зарегистрирован в районе еще 7 декабря на территории деревни Багрецы Гоголевского сельского поселения - от бешенства пала бездомная собака. В населенном пункте в срочном порядке была проведена вакцинация собак и котов от бешенства.