Главные новости
В РоссииЭксперты правительства посчитали недопустимой отмену "закона Яровой"ЭкономикаКС допустил выплату частичной компенсации экс-акционерам ЮКОСаВ миреЗадержанный в Испании россиянин объявлен в розыск США за кибермошенничество
В России

СКР начал проверку обстоятельств обрушения крыши конного клуба под Новосибирском

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ (СКР) подтверждает гибель двух человек в результате обрушения крыши в конном клубе в Новосибирской области.

"19 января произошло обрушение крыши конного клуба "Аллюр", расположенного вблизи поселка Новый Новосибирской области. В результате обрушения крыши погиб несовершеннолетний 15 лет и мужчина 45 лет, количество пострадавших уточняется", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Следственного управления СКР по Новосибирской области.

По данному факту начата доследственная проверка.

"На место происшествия незамедлительно выехала оперативно-следственная группа под руководством заместителя руководителя следственного управления. Устанавливаются причины обрушения крыши. По результатам проверки будет принято процессуальное решение",- отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в конном клубе в Бердске в Новосибирской области около 18:00 по местному времени произошло обрушение кровли, вероятно, под тяжестью снега.

По данным источника "Интерфакса", в результате обрушения погибли два человека, еще пятеро пострадали.

Теги: Новосибирская область
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Эксперты правительства посчитали недопустимой отмену "закона Яровой"Эксперты правительства посчитали недопустимой отмену "закона Яровой"
Петиция за отмену закона набрала 100 тыс. подписейПодробнее
Администрация Обамы 35 раз вводила и расширяла санкции против РоссииАдминистрация Обамы 35 раз вводила и расширяла санкции против России
В санкционных списках - 350 компаний, включая флагманов энергетики, ВПК и финансового сектораПодробнее
Минкомсвязи предложило снизить объём хранения данных по "закону Яровой" в 10 разМинкомсвязи предложило снизить объём хранения данных по "закону Яровой" в 10 раз
К избыточным для хранения данным министерство относит интернет-медиа, ip-tv, торренты и ряд других "тяжелых" для хранения информационных ресурсовПодробнее
Навальный попросил возбудить дело о вымогательстве у депутата ЖелезнякаНавальный попросил возбудить дело о вымогательстве у депутата Железняка
Ранее депутат заявил, что некие люди от имени создателя ФБК требовали у него $250 тыс. за то, чтобы материалы об обучении и проживании его дочерей за границей не были опубликованыПодробнее
Американский бомбардировщик времен войны найден под Сочи в ходе поисков Ту-154Американский бомбардировщик времен войны найден под Сочи в ходе поисков Ту-154
Он потерпел крушение при взлете с аэродрома Адлера в 1942 годуПодробнее
В КС РФ назвали "дело ЮКОСа" первым в истории случаем своего полного несогласия с ЕСПЧВ КС РФ назвали "дело ЮКОСа" первым в истории случаем своего полного несогласия с ЕСПЧ
По словам председателя суда, "сегодня двойное крещение в каком-то смысле"Подробнее
Каждый пятый россиянин нашел оправдание для побоев в семьеКаждый пятый россиянин нашел оправдание для побоев в семье
Идею декриминализировать семейное насилие поддержали 59% жителей страныПодробнее
КС счел невозможным исполнить решение ЕСПЧ по "делу ЮКОСа"КС счел невозможным исполнить решение ЕСПЧ по "делу ЮКОСа"
Оно идет вразрез с российской Конституцией, заявил Валерий ЗорькинПодробнее
По жалобам изъятых детей на побои приемного отца возбудили уголовное делоПо жалобам изъятых детей на побои приемного отца возбудили уголовное дело
Дети сами просили правозащитников оставить их в детском доме, потому что там их не бьют, а "воспитатели добрые"Подробнее
Власти Петербурга не разрешили митинг против передачи Исаакия РПЦВласти Петербурга не разрешили митинг против передачи Исаакия РПЦ
Организаторы акции намерены провести ее в любом случаеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Погребенный под лавиной отель в Италии6 фото
19 января
Погребенный под лавиной отель в Италии
Крещенские купания7 фото
19 января
Крещенские купания
Лучшие фото недели10 фото
13 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииЭксперты правительства посчитали недопустимой отмену "закона Яровой"ЭкономикаКС допустил выплату частичной компенсации экс-акционерам ЮКОСаВ миреЗадержанный в Испании россиянин объявлен в розыск США за кибермошенничествоВ миреВ накрытом лавиной итальянском отеле обнаружили 30 тел погибших
В Москве задержан криминальный авторитет Ахмед Сутулый
В России макак начали готовить к полету на Марс
Эксперты правительства посчитали недопустимой отмену "закона Яровой"
Дым на станции метро "Новокузнецкая" возникло сильное задымление
Задержанный в Испании россиянин объявлен в розыск США за кибермошенничество
Группа компаний РБК обжаловала решение суда по иску "Роснефти"
Администрация Обамы 35 раз вводила и расширяла санкции против России
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи