СКР начал проверку обстоятельств обрушения крыши конного клуба под Новосибирском

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ (СКР) подтверждает гибель двух человек в результате обрушения крыши в конном клубе в Новосибирской области.

"19 января произошло обрушение крыши конного клуба "Аллюр", расположенного вблизи поселка Новый Новосибирской области. В результате обрушения крыши погиб несовершеннолетний 15 лет и мужчина 45 лет, количество пострадавших уточняется", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Следственного управления СКР по Новосибирской области.

По данному факту начата доследственная проверка.

"На место происшествия незамедлительно выехала оперативно-следственная группа под руководством заместителя руководителя следственного управления. Устанавливаются причины обрушения крыши. По результатам проверки будет принято процессуальное решение",- отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в конном клубе в Бердске в Новосибирской области около 18:00 по местному времени произошло обрушение кровли, вероятно, под тяжестью снега.

По данным источника "Интерфакса", в результате обрушения погибли два человека, еще пятеро пострадали.