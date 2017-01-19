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Кучерена предложил поднять вопросы безопасности детей в медучреждениях

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Тема создания безопасных условий для детей в медицинских учреждениях требует общественного внимания, считает председатель Совета по правам человека (СПЧ) при губернаторе Московской области Анатолий Кучерена.

"Мы будем неоднократно возвращаться к этому вопросу, потому что вопросы безопасности, вопросы прохода посторонних людей, в том числе в соответствующие лечебные учреждения, - это требует внимания. В том числе со стороны общественного контроля", - сказал Кучерена журналистам после экстренного заседания рабочей группы Общественной палаты РФ и Совета по правам человека при губернаторе Московской области.

Ранее волонтер поискового движения "Лиза Алерт" Ирина Воробьева в ходе заседания отметила, что детские учреждения необходимо чаще проверять на соблюдение безопасности.

"Я бы хотела отдельно обратиться к коллегам. Почему произошло то, что произошло (похищение ребенка из больницы в Дедовске два года назад - ИФ). Потому что в детском отделении дедовской больницы была открыта дверь. Нужно чаще проводить проверки детских учреждений на безопасность", - сказала она.

Ранее сообщалось, что следователи регионального СК нашли мальчика, похищенного еще младенцем из Дедовской больницы в 2014 году, и задержали подозреваемую в преступлении 40-летнюю жительницу Красногорского района.

Как полагают следователи, женщина, незадолго до этого потерявшая собственного ребенка, проникла в палату родильного отделения и похитила мальчика одного месяца от роду, от которого отказалась биологическая мать. На протяжении двух с лишним лет пережившая трагедию женщина скрывала от родных биографию ребенка, приняв и воспитывая "отказника" как родного.

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