Арест подозреваемого в коррупции генерала ФСО Лопырева продлен до 23 апреля

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - 94-й гарнизонный военный суд Москвы продлил на три месяца арест генерала Федеральной службы охраны Геннадия Лопырева, обвиняемого в коррупции.

"Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Лопыреву меру пресечения в виде заключения под стражу на три месяца, то есть до 23 апреля ",- огласил постановление судья. Дело слушалось в закрытом режиме.

Ранее адвокат фигуранта Руслан Закалюжный сообщил "Интерфаксу", что защита будет настаивать на изменении меры пресечения на домашний арест.

"Мы считаем заключение под стражу слишком жесткой мерой пресечения, учитывая все обстоятельства дела, а также личность фигуранта. Домашний арест будет удобной мерой пресечения как следствию, так и защите. Если следствие хочет ограничить его от общения с кем-либо, изолировать, то это вполне возможно сделать в рамках домашнего ареста",- сказал Закалюжный.

Адвокат рассказал, что в настоящее время по делу проходят необходимые следственные действия. "Объем первоначально предъявленного обвинения не изменился. Сумма якобы полученной взятки, согласно материалам дела, составляет около 6 млн рублей",- уточнил он.

Как сообщалось, 94-й гарнизонный военный суд 26 ноября прошлого года санкционировал по ходатайству следствия арест Лопырева до 23 января. Позднее 3-й окружной военный суд признал данное решение законным, отклонив жалобу его защиты.

Ранее в пресс-службе СКР сообщили о возбуждении в отношении руководителя службы охраны на Кавказе ФСО генерала Лопырева уголовного дела по фактам получения взяток в особо крупном размере.

По версии следствия, Лопырев получал взятки от руководителей ряда коммерческих структур за общее покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ.

Лопыреву предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). По словам его защитника, генерал вину не признает.

Уголовное дело возбуждено Главным управлением по расследованию особо важных дел СКР по материалам ФСО совместно с оперативными службами ФСБ РФ.