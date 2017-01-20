Горняк госпитализирован после обвала в шахте на Сахалине

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Обвал произошел на шахте ООО "Сахалинуголь-6" в городе Шахтёрск на Сахалине, пострадал один человек, сообщает региональное управление МЧС. Отмечается, что инцидент произошел в ночь на пятницу.

"Под завалом оказался один человек. Всего на момент обрушения в штреке шахты находилось три человека", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, через 10 минут после поступления сигнала на место происшествия прибыли спасатели сахалинского горноспасательного отряда. К этому времени коллеги уже извлекли из-под завалов пострадавшего. Его доставили в Углегорскую районную больницу.

Подчеркивается, что шахта работает в штатном режиме. Причины обвала устанавливаются.