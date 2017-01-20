Мэр Барнаула потребовал лучше чистить крыши от снега после трагедии в Бердске

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В связи с гибелью людей при обрушении кровли ангара на территории конного клуба в Бердске глава администрации Барнаула Сергей Дугин потребовал от городских служб усилить контроль за очисткой кровель от снега и наледи, сообщает в пятницу пресс-центр мэрии города.

"В связи с трагическими событиями в Бердске, С.Дугин обязал глав администраций, председателей комитетов усилить контроль за организацией работ по очистке кровель зданий, объектов образования, культуры, спорта, здравоохранения, социального, развлекательного и бытового назначения, жилых домов от снега, ликвидации наледи и обледенений", - говорится в сообщении.

Руководителям предприятий, а также собственникам торгово-развлекательных центров поручено осматривать здания для оценки их технического состояния. В случае обнаружения нарушений необходимо принять оперативные меры по их устранению.

Накануне вечером в конном клубе в Бердске в Новосибирской области обрушилась кровля. В результате погибло два человека: 45-летний тренер и 15-летняя воспитанница. Пострадали двое несовершеннолетних 2000 года рождения и 41-летняя женщина.

По факту обрушения завели уголовное дело. Следствие считает, что крыша самовольной постройки не выдержала вес скопившегося на ней снега. Задержан директор конного клуба, мера пресечения ему еще не избрана.

Последствия обрушения ликвидировали более 360 человек и 81 единица техники.