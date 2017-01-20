Томский чоповец получил шесть лет за избиение до смерти посетителя магазина

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Ленинский суд Томска в пятницу приговорил сотрудника частного охранного предприятия "Правопорядок" к шести годам колонии строгого режима за избиение до смерти посетителя магазина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Как сообщалось, 2 декабря 2015 года охранник ударил ногой в живот посетителя магазина "Веселая затея" в Томске. Пострадавшего доставили в больницу, где он 10 декабря скончался.

Представитель суда уточнил, что охранника, находившегося во время судебного разбирательства под подпиской о невыезде, взяли под стражу в зале суда. Он также лишен права заниматься частной охранной деятельностью на три года

Сотруднику ЧОП инкриминировали ч.2 ст.203 УК РФ (превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации при выполнении ими своих должностных обязанностей), а также ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).