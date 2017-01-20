Песков отказался считать Трампа "нашим человеком"

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ошибкой утверждения западных и российских политологов о том, что избранный президент США Дональд Трамп является человеком России.

"Это не наш человек, это человек американский. Это президент Соединенных Штатов Америки", - сказал Песков в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым, часть которого была показана в пятницу.

Он добавил: "И, наверное, это самая большая ошибка со стороны западных аналитиков, со стороны некоторых наших политологов полагать, что это наш человек".

Инаугурация избранного президента США пройдет 20 января.