Минкомсвязь переадресовало Госдуме вопрос о вступлении в силу "пакета Яровой"

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Подзаконные акты для исполнения требований так называемого "пакета Яровой" в части хранения информации операторов находятся в стадии подготовки, принципиальные подходы согласованы, сообщил "Интерфаксу" замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

"Процесс идет, поправки к закону находятся в стадии написания. Первые нормативные документы появятся, когда будут согласованы со всеми участниками", - сказал Волин.

По его словам, точное время сейчас обозначить нельзя, так как "это зависит от того, какие позиции к окончательному варианту выскажут ведомства и участники рынка".

Он отметил, что если учесть, что поправки вступают в силу в июле 2018 года, у правительства и ведомств "достаточно времени".

Отвечая на вопрос, стоит ли пойти навстречу операторам связи, которые просят отложить вступление "пакета Яровой" на 3-5 лет, замминистра ответил, что у Минкомсвязи нет по этому поводу никакой позиции. "Мы ничего по этому поводу не считаем, мы не занимаемся законотворчеством, мы занимаемся исполнением принятых законов. Предлагая те или иные поправки, мы думали о том, как его реализовывать. А откладывать его или нет - это депутаты должны решать. У нас разделение полномочий - каждый своим делом занимается", - сказал Волин.

Президент РФ Владимир Путин в июле 2016 года подписал закон "О внесении изменений в федеральный закон "О противодействии терроризму" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности. Документ был внесен на рассмотрение Госдумы депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым.

Накануне, обсуждая на заседании экспертной рабочей группы федерального уровня, петицию об отмене "закона Яровой", Волин сообщил, что достигнута договоренность о снижении в 10 раз объема хранения информации для операторов связи. Это, по его мнению, поможет существенно снизить затраты операторов на реализацию закона - с 5 трлн до 100 млрд рублей. Замминистра также предложил поэтапное введение сроков хранения данных, начиная от двух недель и до полугода.

Представители крупнейших операторов заявили, что даже с учетом этих послаблений финансовая нагрузка будет серьезной и сопоставимой с годовой выручкой компаний. Они попросили отложить сроки исполнения закона на 3-5 лет.