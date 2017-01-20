Фигурант дела о взятках от "Воркутаугля" покончил с собой в СИЗО

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Следователи проводят проверку по факту обнаружения в камере СИЗО тела начальника воркутинского отдела Гострудинспекции Петра Гильца, который является обвиняемым по делу о взяточничестве в интересах АО "Воркутауголь".

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального СКР, на теле Гильца был обнаружены признаки суицида. По факту случившегося проводится комплекс проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.

Гильца нашли мертвым в сыктывкарском СИЗО в конце декабря прошлого года, однако информация об этом появилась только сейчас.

Как сообщалось, руководителя Печорского управления Ростехнадзора Гончаренко, начальника воркутинского отдела Гострудинспекции Гильца и командира военизированного горноспасательного отряда Печорского бассейна Леонида Лобкова заподозрили в получении взяток в крупном и особо крупном размере.

По данным следствия, в 2014-2016 годах они получили от лиц, действующих в интересах АО "Воркутауголь", взятку за попустительство при проведении проверок. Гончаренко - не менее 810 тыс. рублей, Лобков - не менее 900 тыс. рублей, Гильц - не менее 1 млн рублей.

Фигурантам предъявлены обвинения. Гончаренко заключен под домашний арест, Гильц и Лобков были арестованы.