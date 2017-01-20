В России Конфликт на Хованском кладбище

Следствие решило не вменять убийство фигурантам дела о драке на Хованском кладбище

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Никому из фигурантов дела о драке на Хованском кладбище в настоящее время не инкриминируется убийство, сообщил "Интерфаксу" адвокат одного из фигурантов Михаил Карапетян.

"Никому из фигурантов в настоящее время не инкриминируется убийство. Дело в отношении убийцы - неустановленного лица, выделено в отдельное производство. Всех обвиняют в хулиганстве, а водителю Миарбека Вадуева также вменяется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК РФ) ", - сказал Карапетян в пятницу.

МоскваУчастники массовой драки на Хованском кладбище оказались нелегаламиЧитать подробнее

Таким образом, обвинение в убийстве (статья 105 УК РФ) снято с экс-руководителя территориального отделения №3 государственного бюджетного учреждения (ГБУ) "Ритуал" Юрия Чабуева, юриста компании "Техэнергосервис" Александра Бочарникова и находящегося в розыске лидера организации "Здоровая нация" Георгия Макарьева, рассказал защитник.

Он выразил надежду, что следствие найдет преступника.

Карапетян сообщил, что в ближайшее время всем фигурантам дела предъявят обвинение в окончательной редакции и объявят о завершении расследования по их делу. Расследование дела в отношении пока неустановленного лица будет продолжено.

Хованское побоище

В ноябре 2016 года суд продлил арест до 14 марта фигурантам дела: Ю.Чабуеву, Сергею Козлову, Владимиру Колесникову, Эльбеку Вадуеву, Никите Мошенко и Артуру Хаджиханову, А.Бочарникову, М.Вадуеву, Александру Мережко, Борису Рудакову, Вячеславу Серову, Зелимхану Хамзатханову, Элихану Яхъяеву и Лечи Яхъяеву.

14 мая 2016 года на Хованском кладбище произошла массовая драка, в которой, по данным полиции, приняли участие около 200 человек, большинство - уроженцы Центральной Азии и Северокавказского региона РФ. Ранее назывались цифры от 100 до 400 человек. Погибли три человека, еще около 30 были ранены. Более сотни участников были задержаны. Предварительная причина массовой драки - конфликт из-за территорий обслуживания на кладбище.

Столичными следователями было возбуждено уголовное дело по статьям "убийство двух и более лиц по предварительному сговору" (статья 105 УК РФ), "незаконное хранение оружия" (статья 222 УК РФ) и "хулиганство" (статья 213 УК РФ). В рамках данного дела Пресненский суд Москвы санкционировал арест 14 обвиняемых, в том числе Чабуева и экс-сотрудника отдела МВД "Хамовники" Никиты Мошенко.

Как отмечали в СКР, финансовый мотив совершения преступлений рассматривается следствием в качестве основного, информация о совершении преступлений на национальной почве подтверждения не нашла.

Одновременно столичный главк полиции расследует дело о хулиганстве в отношении граждан Таджикистана. Ранее более 20 из них были привлечены к административной ответственности, после чего пятеро были арестованы Тверским судом Москвы по обвинению в хулиганстве.

Теги: Москва, Хованское кладбище
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Большинство россиян остались довольны прошедшими новогодними праздникамиБольшинство россиян остались довольны прошедшими новогодними праздниками
Согласно данным исследования ВЦИОМ, граждане РФ по сравнению с прошлым годом стали меньше ходить в гости, но траты на праздники вырослиПодробнее
"Коммерсант" узнал о планах Минобороны отказаться от использования Ту-154"Коммерсант" узнал о планах Минобороны отказаться от использования Ту-154
Парк пассажирских лайнеров министерства предлагается обновить за счет Ту-214 и SSJ 100Подробнее
Эпизод сериала "Шерлок" попал в интернет из-за халатности сотрудника Первого каналаЭпизод сериала "Шерлок" попал в интернет из-за халатности сотрудника Первого канала
Как выяснилось в ходе расследования, один из сотрудников случайно нарушил протоколы безопасностиПодробнее
Эксперты правительства посчитали недопустимой отмену "закона Яровой"Эксперты правительства посчитали недопустимой отмену "закона Яровой"
Петиция за отмену закона набрала 100 тыс. подписейПодробнее
Администрация Обамы 35 раз вводила и расширяла санкции против РоссииАдминистрация Обамы 35 раз вводила и расширяла санкции против России
В санкционных списках - 350 компаний, включая флагманов энергетики, ВПК и финансового сектораПодробнее
Минкомсвязи предложило снизить объём хранения данных по "закону Яровой" в 10 разМинкомсвязи предложило снизить объём хранения данных по "закону Яровой" в 10 раз
К избыточным для хранения данным министерство относит интернет-медиа, ip-tv, торренты и ряд других "тяжелых" для хранения информационных ресурсовПодробнее
Навальный попросил возбудить дело о вымогательстве у депутата ЖелезнякаНавальный попросил возбудить дело о вымогательстве у депутата Железняка
Ранее депутат заявил, что некие люди от имени создателя ФБК требовали у него $250 тыс. за то, чтобы материалы об обучении и проживании его дочерей за границей не были опубликованыПодробнее
Американский бомбардировщик времен войны найден под Сочи в ходе поисков Ту-154Американский бомбардировщик времен войны найден под Сочи в ходе поисков Ту-154
Он потерпел крушение при взлете с аэродрома Адлера в 1942 годуПодробнее
В КС РФ назвали "дело ЮКОСа" первым в истории случаем своего полного несогласия с ЕСПЧВ КС РФ назвали "дело ЮКОСа" первым в истории случаем своего полного несогласия с ЕСПЧ
По словам председателя суда, "сегодня двойное крещение в каком-то смысле"Подробнее
Каждый пятый россиянин нашел оправдание для побоев в семьеКаждый пятый россиянин нашел оправдание для побоев в семье
Идею декриминализировать семейное насилие поддержали 59% жителей страныПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 19 января7 фото
19 января
Фотохроника 19 января
Погребенный под лавиной отель в Италии6 фото
19 января
Погребенный под лавиной отель в Италии
Крещенские купания7 фото
19 января
Крещенские купания
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреSamsung выяснил причину возгораний Galaxy Note 7СпортШипулин выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ по биатлону в ИталииЭкономикаПесков прокомментировал закрытие фабрики Roshen в ЛипецкеМоскваПрокуратура попросила лишить Мару Багдасарян водительских прав пожизненно
Героем нового фильма ARD стал российский бегун Дмитриев
Шипулин выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону
Телеканал ARD 22 января покажет новый фильм о допинге
Москва и Дамаск подписали соглашение о пункте ВМФ РФ в Тартусе сроком на 49 лет
Samsung выяснил причину возгораний Galaxy Note 7
Миллер оценил долю "Газпрома" на европейском рынке в 34%
ФБР обвинило программиста из РФ в разработке вредоносного программного обеспечения
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи