Следствие решило не вменять убийство фигурантам дела о драке на Хованском кладбище

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Никому из фигурантов дела о драке на Хованском кладбище в настоящее время не инкриминируется убийство, сообщил "Интерфаксу" адвокат одного из фигурантов Михаил Карапетян.

"Никому из фигурантов в настоящее время не инкриминируется убийство. Дело в отношении убийцы - неустановленного лица, выделено в отдельное производство. Всех обвиняют в хулиганстве, а водителю Миарбека Вадуева также вменяется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК РФ) ", - сказал Карапетян в пятницу.

Таким образом, обвинение в убийстве (статья 105 УК РФ) снято с экс-руководителя территориального отделения №3 государственного бюджетного учреждения (ГБУ) "Ритуал" Юрия Чабуева, юриста компании "Техэнергосервис" Александра Бочарникова и находящегося в розыске лидера организации "Здоровая нация" Георгия Макарьева, рассказал защитник.

Он выразил надежду, что следствие найдет преступника.

Карапетян сообщил, что в ближайшее время всем фигурантам дела предъявят обвинение в окончательной редакции и объявят о завершении расследования по их делу. Расследование дела в отношении пока неустановленного лица будет продолжено.

Хованское побоище

В ноябре 2016 года суд продлил арест до 14 марта фигурантам дела: Ю.Чабуеву, Сергею Козлову, Владимиру Колесникову, Эльбеку Вадуеву, Никите Мошенко и Артуру Хаджиханову, А.Бочарникову, М.Вадуеву, Александру Мережко, Борису Рудакову, Вячеславу Серову, Зелимхану Хамзатханову, Элихану Яхъяеву и Лечи Яхъяеву.

14 мая 2016 года на Хованском кладбище произошла массовая драка, в которой, по данным полиции, приняли участие около 200 человек, большинство - уроженцы Центральной Азии и Северокавказского региона РФ. Ранее назывались цифры от 100 до 400 человек. Погибли три человека, еще около 30 были ранены. Более сотни участников были задержаны. Предварительная причина массовой драки - конфликт из-за территорий обслуживания на кладбище.

Столичными следователями было возбуждено уголовное дело по статьям "убийство двух и более лиц по предварительному сговору" (статья 105 УК РФ), "незаконное хранение оружия" (статья 222 УК РФ) и "хулиганство" (статья 213 УК РФ). В рамках данного дела Пресненский суд Москвы санкционировал арест 14 обвиняемых, в том числе Чабуева и экс-сотрудника отдела МВД "Хамовники" Никиты Мошенко.

Как отмечали в СКР, финансовый мотив совершения преступлений рассматривается следствием в качестве основного, информация о совершении преступлений на национальной почве подтверждения не нашла.

Одновременно столичный главк полиции расследует дело о хулиганстве в отношении граждан Таджикистана. Ранее более 20 из них были привлечены к административной ответственности, после чего пятеро были арестованы Тверским судом Москвы по обвинению в хулиганстве.