Трасса "Оренбург-Орск" частично перекрыта из-за непогоды

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Ограничение движения транспортных средств на автодороге "Оренбург - Орск - Шильда - граница Челябинской области" введено в пятницу вечером в Оренбургской области. Об этом сообщается на сайте главного управления дорожного хозяйства региона.

Трасса перекрывается с 19:00 по местному времени (с 17:00 по Москве) на участке с 170 по 260 км.

Ранее в пятницу сообщалось, что в Оренбуржье в ближайшие сутки ожидаются метель, сильный снег и усиление ветра с порывами до 22 м/с. В связи с непогодой глава региона Юрий Берг подписал указ о введении с 20 января режима повышенной готовности.