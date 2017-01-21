Трупы истощенных животных обнаружены в частном доме в Екатеринбурге

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга организовала проверку по факту обнаружения 18-ти трупов кошек и собак в одном из домов в Екатеринбурге. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области агентству "Интерфакс-Урал" в субботу сообщили, что по предварительным данным, животные находились у девушки-волонтера.

"В частном доме по ул. Уктусская в Екатеринбурге было найдено 18 трупов кошек и собак. На вид животные были очень истощены", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время прокуратура проводит проверку, по результатам которой будут приняты меры реагирования, в том числе, возбуждение уголовного дела по факту жестокого обращения с животными.