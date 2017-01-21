В Заполярье из-за непогоды закрыли аэропорт "Мурманск"

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Работа аэропорта "Мурманск" временно приостановлена в субботу из-за метели и снегопадов.

"Аэропорт закрыт до 15:00", - сообщили "Интерфаксу" в субботу в воздушной гавани.

Согласно онлайн-табло на сайте аэропорта, на вылет задерживаются три самолета, следующие в Архангельск, Санкт-Петербург и Москву, два рейса в Москву отменены. Также задерживаются два рейса на прилет, еще два отменены.

Из-за сильного ветра и метели в регионе перекрыты два участка трассы "Кола" и несколько участков региональных дорог. В Хибинах объявлена высокая степень лавинной опасности.