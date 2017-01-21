В Думе обеспокоились усугубляющейся проблемой задержек зарплат

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Проблема задержек зарплат в России становится все более острой, констатируют в Государственной думе РФ.

"Проблема задержек заработной платы не стагнирует, продолжает увеличиваться, и мы не видим со стороны с исполнительной власти политической воли, чтобы преодолевать сложившуюся ситуацию", - заявил первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко, выступая на съезде партии "Единая Россия" в Москве в субботу.

Парламентарий добавил, что нужно создавать механизм, который поможет избежать задержек, причем - не дожидаясь увеличения доходов бюджета и более благоприятной экономической ситуации.

"Я надеюсь, что эти подходы (новые подходы к решению проблемы - ИФ) должны быть реализованы не только, когда начнутся тучные годы, когда можно будет создавать страховые фонды по борьбе с невыплатами заработных плат, - нужно находить решения сейчас", - сказал Тарасенко.