Глава ФАС предостерег от совершения ошибки при приватизации "Трансконтейнера"

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Решение о приватизации контрольного пакета "Трансконтейнера" должно быть осторожным, принято только в результате тщательных анализа рынка и дискуссии в правительстве, заявил глава ФАС Игорь Артемьев.

"Мы должны проанализировать весь этот рынок, если речь идет о продаже контрольного пакета, мы должны к этому отнестись серьезно", - сказал Артемьев журналиста в кулуарах съезда "Единой России".

Иначе, по его словам, "можно совершить трагическую ошибку".

"Все что касается до контроля, например, появление независимых директоров, все это неплохо, это хорошо, порядка будет больше и прозрачности - нет возражений. А если контроль, то давайте немножко посмотрим, проведем небольшую дискуссию и обсудим", - отметил глава ФАС.