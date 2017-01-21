"Стройгазмонтаж" согласился построить железнодорожный подход к мосту в Крым

Эта же компания строит сам Керченский мост

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Компания "Стройгазмонтаж" (СГМ) Аркадия Ротенберга, которая строит Керченский мост, согласилась построить железнодорожный переход к нему, сообщил в субботу журналистам глава Минтранса РФ Максим Соколов.

"Да, они ("Стройгазмонтаж" - ИФ) высказали такую позицию, мы необходимые документы уже направили в правительство", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также добавил, что вопрос о сумме контракта с компанией пока не решен. "Мы на площадке правительства этот вопрос (суммы контракта - ИФ) сейчас окончательно решим. Естественно, это будет установленный пределами проектной документации лимит", - отметил Соколов.

Ранее сообщалось, что после неудачных конкурсов по выбору подрядчика для строительства железнодорожного подхода к Керченскому мосту со стороны Крыма Минтранс предложил выполнить контракт компании "Стройгазмонтаж".

Керченский мост призван соединить Крым с материковой частью РФ автомобильной и железной дорогой. Движение машин по мосту должно открыться в декабре 2018 года, поездов - 1 декабря 2019 года. Стоимость объекта составляет 227,9 млрд рублей в ценах соответствующих лет.