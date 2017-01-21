Аэропорт "Мурманск" закрыт из-за непогоды до утра воскресенья

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Работа аэропорта "Мурманск" приостановлена до утра воскресенья из-за метели.

"Закрытие аэропорта продлено до 9:00 воскресенья", - сообщили "Интерфаксу" в субботу в воздушной гавани.

Работа аэропорта была приостановлена в ночь на субботу. Открытие аэропорта планировалось утром, затем было перенесено на 15:00.

В субботу в Мурманской области дует штормовой ветер и идет сильный снег. Из-за непогоды перекрыты два участка трассы "Кола" и несколько участков региональных дорог. В Хибинах объявлена высокая степень лавинной опасности.