Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Волгоградской области

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Три женщины и 15-летний подросток погибли в дорожно-транспортном происшествии в Камышинском районе Волгоградской области, сообщил в субботу "Интерфаксу" представитель регионального глава МВД Антон Корнаухов.

"Сегодня около 13:00 мск на 457 километре трассы Сызрань-Саратов-Волгоград женщина, управлявшая автомашиной Kia Rio, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовиком", - сказал Корнаухов.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля и трое ее пассажиров: две женщины и 15-летний подросток погибли на месте.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.