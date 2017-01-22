Штормовое предупреждение объявлено в акватории Тихого океана и Берингова моря

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Опасное волнение ожидается в Тихом океане у берегов Камчатки, объявлено штормовое предупреждение, сообщило Главное управление МЧС по Камчатскому краю.

"По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 января ночью в акваториях Тихого океана и Берингова моря ожидается опасное волнение высотой 8-10 метров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в зону штормового воздействия попадает Алеутский муниципальный район Камчатского края. Ожидается, что шторм продлится до конца ночи 25 января.

Спасатели рекомендуют руководителям судоходных компаний, чьи суда находятся в указанных районах, принять меры повышенной предосторожности.