Один турист доставлен в больницу после схода лавины в Мурманской области

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В больницу Мурманской области доставлен турист, пострадавший в результате схода лавины в районе озера Вудьявр.

"Один человек доставлен в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу. Он находится в удовлетворительном состоянии", - сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС региона.

Поисковые работы на месте происшествия завершены.

В воскресенье около 13:00 поступила информация о том, что незарегистрированная группа туристов на снегоходах в районе озера Вудьявр попала под лавину. В группу входили 11 человек из Архангельска. Под снегом оказались три туриста, двое из них погибли.