Полицейским пришлось искать бомбу в "Пулково" после шутки пассажирки

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Сотрудники транспортной полиции опрашивают пассажирку аэропорта "Пулково", которая заявила о наличии у неё бомбы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе окружного управления на транспорте МВД в воскресенье.

"Около 15.00 одна из пассажирок в аэропорту на предварительном досмотре пошутила о наличии у нее опасного предмета. Транспортные полицейские оцепили место происшествия и провели необходимые мероприятия. В 16.17 была дана команда "отбой"", - сказал собеседник.

Аэропорт во время проверки работал в штатном режиме.

Полицейские препроводили женщину в дежурную часть для беседы.