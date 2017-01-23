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Хозяин похоронного агентства в Якутии обстрелял врачей скорой помощи

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В Алданском районе Якутии проводят проверку по факту обстрела местным жителем сотрудников скорой помощи, сообщает в понедельник пресс-служба регионального следственного управления СКР.

В сообщении говорится, что в субботу днем в своем доме предприниматель, занимающийся ритуальными услугами, начал вести себя неадекватно и хвататься за ружье "Сайга".

"Жена и сын покинули дом, при этом вызвали скорую помощь и полицию. По вызову на место происшествия прибыли работники скорой помощи - фельдшер и водитель, а также наряд полиции в количестве 5 человек. Через непродолжительное время после их прибытия мужчина открыл окно дома и прицелился в сторону автомобиля скорой помощи, в которой находился водитель. Направив ружье в воздух, он произвел один выстрел, затем произвел три выстрела в сторону автомобиля скорой помощи", - отмечает пресс-служба.

Прибывшие к дому сотрудники полиции, произведя предупредительный выстрел, потребовали бросить ружье.

"На требование мужчина не отреагировал, и сотрудник ОВО произвел прицельный выстрел в мужчину, причинив огнестрельное ранение плеча и живота", - говорится в сообщении.

Мужчина доставлен в тяжелом состоянии в больницу. Других пострадавших нет.

Теги: Якутия
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