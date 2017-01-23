Оборонное строительство в России достигло послевоенных масштабов

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Замминистра обороны России Тимур Иванов назвал колоссальным объем строительства, который ведется в интересах оборонного ведомства, подчеркнув, что стабильный госзаказ со стороны Минобороны гарантирует устойчивое развитие военно-строительной отрасли.

"Он (объем строительства - ИФ) колоссален и сравним по своим масштабам с послевоенным периодом: одновременно строится более 2 тыс. объектов как специального, так и социального назначения. Это радиолокационные станции, гидротехнические сооружения, аэродромы, медицинские объекты, жилые дома, школы и детские сады, кадетские училища, военные городки, полигоны, причалы. Работа ведется от Калининграда до Курил. Только в 2016 году построено свыше 2,5 тыс. зданий и сооружений общей площадью 2,7 млн квадратных метров", - сказал Иванов в интервью, которое публикует в понедельник газета "Коммерсант".

Замминистра назвал несколько наиболее крупных из построенных объектов. "В Вилючинске к приходу первых "Бореев" (подводные крейсера стратегического назначения - ИФ) сдан ряд важнейших объектов причального фронта и береговой инженерной инфраструктуры, в Новороссийске построен причальный фронт для подлодок проекта 636. Завершено обустройство военных городков двух ракетных бригад "Искандер-М" в Южном военном округе. Введены в эксплуатацию объекты инфраструктуры первых полков РВСН, оснащенных подвижными и стационарными ракетными комплексами "Ярс", закончено обустройство ракетной бригады в Шуе. Продолжаются работы в Арктической зоне", - сообщил Иванов.

При этом он отметил темпы строительства первоочередных объектов. "Строительство военных городков для размещения личного состава и техники мотострелковой дивизии на полигоне в Южном военном округе началось в марте, а 1 декабря туда уже заехали военнослужащие. Быстро построили инфраструктуру и для мотострелковой дивизии на территории Западного военного округа", - сказал замминистра.

Говоря о ситуации в строительной отрасли России, замминистра отметил, что это одна из наиболее пострадавших от сокращения финансирования сфер.

"Однако в сфере военного строительства ситуация лучше, потому что государство в лице Минобороны формирует стабильный госзаказ, гарантирующий устойчивое финансирование отрасли", - заявил Иванов.