Черный "Гелендваген" победил в конкурсе ледяных скульптур в приморской колонии

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Конкурс ледяных скульптур прошел в колонии строгого режима в Приморье, жюри признало лучшей скульптуру автомобиля "Гелендваген" в натуральную величину, на втором месте - "снежный Кремль".

"Осужденные из подручного материала - воды, снега и красок, не имея при этом даже минимальных скульпторских навыков, создавали из снега уникальные фигуры самой разной тематической направленности", - сообщила в понедельник агентству "Интерфакс" представитель пресс-службы управления ФСИН по Приморскому краю.

Победители конкурса слепили "Гелендваген" в масштабе один к одному и выкрасили его в черный цвет. Скульпторам в качестве награды достались диплом и сладкий пирог, испеченный в кафе на территории колонии.

Идея создания "Гелендвагена" принадлежала двум осужденным, которые на свободе работали менеджером и плотником, помог создать скульптуру осужденный, работавший сварщиком, добавили в пресс-службе.

Грамот удостоены авторы других работ - "Снежного Кремля", "Танка" и "Ледяного дома".