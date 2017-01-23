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Похитивший человека вооруженный вымогатель задержан в Томской области

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Сотрудники СОБРа управления Росгвардии по Томской области задержали 34-летнего вымогателя, сообщает пресс-служба ведомства в понедельник.

"Мужчина, знавший о наличии у гражданина крупной суммы денег, насильно вывез его за город и, угрожая физической расправой, требовал 1,4 млн рублей. Потерпевшему удалось позвонить в полицию, и подозреваемый был задержан", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что в ходе обыска у него были обнаружены охотничье ружье и пистолет, внешне похожий на пистолет Макарова, оружие отправлено на экспертизу.

Теги: Томская область
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