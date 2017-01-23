Крымская епархия решила добиться передачи ей "Херсонеса Таврического"

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Крымская епархия просит передать ей 24 объекта государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический", сообщает севастопольский телеканал НТС.

"Нужно спокойно, без надрывов, без конфликтов постепенно идти к пониманию того, что Богу нужно вернуть Богово, а кесарю отдать кесарево. Мы обязаны исполнять закон. Наше обращение, может быть, поможет сегодня и министерству культуры Российской Федерации, и дирекции заповедника начать процесс подлинного развития национального заповедника", - заявил телеканалу благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта.

Он рассказал, что сейчас епархия готовит документы для того, чтобы исполнить закон 327 (о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения). По словам священника, пока не сделано ничего, чтобы этот музей "стал действительно музеем", и епархия генерирует идею развития национального заповедника в виде строительства современного музейного комплекса.

Как отметил Халюта, сейчас ценные экспонаты музея находятся в подвале монастыря, не приспособленного для этого, а для верующих нахождение в помещениях храма экспозиций является неприемлемым.

В первом полугодии 2016 года заповедник посетили почти 400 тыс. туристов.

"Херсонес Таврический" указом президента РФ Владимира Путина от 7 декабря 2015 года отнесен к особо ценным объектам культурного наследия народов России. Посещая заповедник в сентябре 2015 года, Путин предложил основать недалеко от него историко-культурный центр по всем направлениям христианства, аналогов которого сегодня в мире не существует. Эту идею поддержал и приехавший тогда в гости к российскому президенту в Крым экс-премьер Италии Сильвио Берлускони.

В 2015 году с поста директора заповедника был уволен Андрей Кулагин, а на его должность назначен протоиерей Сергий Халюта. Это решение вызвало протесты в музейной среде, в том числе в коллективе самого заповедника, а также со стороны тогдашнего главы законодательного собрания Севастополя Алексея Чалого и директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского. В результате священник сложил с себя полномочия директора.

В состав учреждения входят средневековые крепости, древнее городище, участки уникальной сельскохозяйственной округи. В 2013 году заповедник был внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В Корсуни (Херсонесе), согласно наиболее распространенной версии, в 988 году крестился князь Владимир.