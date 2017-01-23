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Десять лже-экстрасенсов задержали за мошенничества на 13 млн рублей

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Следствие предъявило обвинение в мошенничестве на 13 млн рублей десятерым лже-экстрасенсам, от действий которых пострадали около 50 человек, сообщила "Интерфаксу" в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Следствием установлено, что участники группы, рекламируя свою деятельность, обещали гражданам решить все их проблемы в различных жизненных ситуациях. После первичной "диагностики", происходившей, как правило, по телефону, злоумышленники сообщали гражданам о якобы грядущих неизбежных тяжелых событиях в их жизни, вплоть до летального исхода", - сказала Волк.

По ее словам, за деньги клиентам предлагали помощь: сеансы экстрасенса, целителя, ясновидящего, парапсихолога.

"Также граждан убеждали в необходимости приобретения оккультной символики - в противном случае сеанс не окажет какого-либо положительного воздействия, а даже вызовет негативные последствия. В дальнейшем клиенту сообщалось о якобы внезапно возникших проблемах у "экстрасенса", вызванных оказанным негативным воздействием энергетического поля обратившихся граждан, после чего клиентов убеждали в необходимости проведения сеансов заново", - сказала Волк.

Она отметила, что в период с января 2014 г. по октябрь 2015 г., соучастники путем обмана и злоупотреблением доверия похитили денежные средства более 50 пострадавших, причинив своими действиями общий материальный ущерб в сумме свыше 13 млн рублей.

"В октябре 2015 года в ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали предполагаемых организаторов и часть участников организованной группы, а в феврале 2016 г. задержаны оставшиеся злоумышленники. Группа состояла из 10 человек", - сказала Волк.

Она добавила, что организатор группы и семеро его соучастников заключены под стражу. еще два экстрасенса находятся под домашним арестом и под подпиской о невыезде. Всем задержанным предъявлено обвинение по ст. 159 УК РФ (Мошенничество)

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