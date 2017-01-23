Новейшие ЗРС С-500 войдут в единую систему противовоздушной и противоракетной обороны

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В состав единой национальной системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО), которую планируется создать в России, войдут новейшие ЗРС С-500. Об этом заявил командир соединения противоракетной обороны Первой армии ПВО-ПРО Воздушно-космических сил генерал-майор Андрей Чебурин.

"В настоящее время полным ходом идут работы по созданию единой национальной системы ПВО-ПРО XXI века. Эта система будет реализована с поставкой в войска новейшей зенитной ракетной системы (ЗРС) дальнего действия С-500 и перспективных мобильных радиолокационных станций (РЛС)", - сказал Чебурин в интервью, которое опубликует газета "Красная звезда".

Замминистра обороны РФ Юрий Борисов в сентябре 2016 года сообщил "Интерфаксу", что работы по созданию новейшей ЗРС С-500 идут по плану. "Пока все идет по графику, в соответствии с контрактом на опытно-конструкторские работы, который мы заключили, а результаты - по завершению", - сказал Борисов.

"Когда закончатся ОКР (опытно-конструкторские работы - "ИФ"), проведут испытания, докажут все характеристики, тогда и примем", - сказал замглавы военного ведомства.

Перспективная ЗРС С-500 разработки концерна ВКО "Алмаз-Антей" относится к новому поколению систем ПВО "земля-воздух" и представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны.

Как сообщал "Интерфакс", в рамках госпрограммы вооружения спланирована закупка пяти комплектов ЗРС С-500. 15 апреля 2016 года замглавкома ВКС генерал-лейтенант Виктор Гуменный сообщил, что ОКР по созданию системы С-500 заканчиваются.