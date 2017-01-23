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В России предложили создать религиозные кладбища

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Минстрой дорабатывает законопроект о похоронном деле, который предполагает создание вероисповедальных кладбищ.

"Законопроект относит к вероисповедальным такие кладбища и участки, которые предназначены преимущественно для погребения умерших людей одной веры. Предложения по их созданию вправе давать только централизованные религиозные организации (епархии) или, с их согласия, религиозные организации (приходы, монастыри, подворья), входящие в их структуру", - говорится в пояснении главы юридической службы Московской патриархии игумении Ксении (Чернеги), которое приводит в понедельник сайт Русской церкви.

Иные юридические и физические лица, согласно законопроекту, не могут выступить с инициативой создания вероисповедальных кладбищ и участков.

Захоронение останков, эксгумация и перезахоронение праха умерших на вероисповедальных кладбищах и участках смогут проводить исключительно организации, единственным учредителем (участником) которых является религиозная организация соответствующего вероисповедания.

Кроме того, законопроект вводит понятие религиозных обрядов и церемоний, сопровождающих погребение, которые могут совершать исключительно религиозные организации на основании соглашений с ритуальными службами или лицом, взявшим на себя организацию похорон. Такая норма направлена на пресечение отпеваний, совершаемых лицами, запрещенными в служении, и мошенниками, одетыми в рясы.

Согласно законопроекту, религиозные обряды, сопровождающие погребение, не являются ритуальными услугами, а доход религиозных организаций, полученный от отпеваний и панихид, продажи саванов, венчиков, крестов, не будет облагаться налогами.

При этом документ предусматривает создание как частных, так и государственных или муниципальных вероисповедальных кладбищ. Их территория будет предоставляться безвозмездно в собственность централизованных религиозных организаций. Места захоронения на частных вероисповедальных кладбищах и участках будут выделяться гражданам по решению религиозной организации, на государственных или муниципальных - по решению местной администрации.

Законопроект решает проблему предоставления религиозным организациям земельных участков, которые необходимы для строительства или эксплуатации храмов и иных зданий религиозного или благотворительного назначения на государственных или муниципальных кладбищах. Такие участки будут предоставляться безвозмездно в собственность или пользование религиозных организаций в соответствии с земельным законодательством.

На земельных участках многих монастырей расположены захоронения насельников обителей. Согласно законопроекту, места захоронений на таких земельных участках будут приравнены по своему статусу к вероисповедальным кладбищам.

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