Расстрелявший пятерых прохожих ульяновец осужден на 17 лет колонии

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Суд Железнодорожного района Ульяновска приговорил к 17 годам колонии строгого режима местного жителя Рустама Кашапова, который расстрелял пятерых незнакомых прохожих в ходе спонтанно возникшей ссоры.

Прокуратура Ульяновской области сообщает, что преступление было совершено 24 августа 2015 года.

"Пять мужчин с огнестрельными ранениями были доставлены в учреждения здравоохранения рано утром. В ту ночь потерпевшие находились возле одного из домов по улице Ленина в поселке Белый Ключ. Неожиданно у них произошел конфликт с 28-летним пассажиром проезжавшего мимо автомобиля", - говорится в сообщении.

Кашапов, вооружившись охотничьим ружьем ИЖ-81 12-го калибра, несколько раз выстрелил в них. В результате один из потерпевших впоследствии скончался.

Кашапов признан судом виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), части 3 статьи 30, п."а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на умышленное причинение смерти двум и более лицам).

Кроме того, вынесен приговор и в отношении водителя машины Михаила Ранцева, который увез осужденного с места преступления, после чего спрятал автомобиль на стоянке. Он осужден за заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений (статья 316 УК РФ) на 1 год 9 месяцев колонии строгого режима.