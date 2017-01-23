Строящаяся атомная подлодка "Красноярск" успешно прошла проверку на герметичность

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - На "Севмаше" завершили гидравлические испытания прочного корпуса строящейся атомной подводной лодки "Красноярск", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.

"АПЛ успешно прошла проверку на герметичность, и корпус выдержал расчетные характеристики, заложенные проектантом", - сказали в пресс-службе.

По данным предприятия, в настоящий момент ведется работа, связанная с подготовкой корпуса к изоляционным и монтажным работам.

"Красноярск" - атомная подводная лодка проекта 885 "Ясень-М". В проекте применены многие технические решения, ранее не использовавшиеся в отечественном подводном судостроении. Элементная база комплексов радиоэлектронного вооружения, модернизированного оборудования и систем жизнеобеспечения является исключительно российской.

По данным открытых источников, подводные лодки этой серии вооружены ракетными комплексами "Калибр" и (или) "Оникс". В средней части субмарины расположены 10 торпедных аппаратов, возможен прием мин вместо торпед.

Согласно Военно-морской доктрине РФ, в перспективе подводные лодки этого проекта, которые строятся большой серией, станут основными многоцелевыми атомными подлодками России.