Тела нескольких человек обнаружили после пожара в частном доме в Хабаровске

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Несколько человек погибли при пожаре в частном доме в Хабаровске, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"На месте пожара обнаружены тела нескольких человек. Есть версия, что это поджог", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили агентству в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, сообщение о пожаре в частном одноэтажном доме по улице Карельская, 16 поступило в оперативную дежурную смену в 04:59 вторника (21:59 понедельника по московскому времени). Спустя полтора часа возгорание удалось локализовать, к 08:32 (01:32 по Москве) - ликвидировать.

"Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. К тушению пожара привлекалось 17 человек и семь единиц техники", - уточнили в пресс-службе.

Информацию о пострадавших в региональном ГУ МЧС России не сообщили, краевой следственный комитет произошедшее также пока не комментирует.