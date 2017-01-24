Минобороны в 2017 г. получит первые беспилотные мультикоптеры на топливных элементах

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Первую партию многороторных беспилотников вертикального взлёта и посадки с электродвигателями, работающими на топливных элементах (ТЭ), российскому военному ведомству планируется поставить к середине 2017 года. Об этом сообщили "Интерфаксу" в оборонно-промышленном комплексе во вторник.

"Ожидается, что к лету будет подписан госконтракт на поставку нескольких таких беспилотных летательных аппаратов (БЛА) в интересах Минобороны", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас изготавливается первый мультикоптер, оснащенный ТЭ вместо аккумуляторов.

"Испытания начнутся в конце марта. В течение трех месяцев после их начала планируется изготовить пять экземпляров беспилотника. Поставка первых мультикоптеров военному ведомству планируется в конце весны - начале лета текущего года", - уточнил собеседник агентства.

Восьмироторный аппарат, сообщил он, будет иметь взлетную массу порядка 25 кг при массе целевой нагрузки в пять кг. Дальность автономного полета - 200 км. Продолжительность полета - четыре часа, крейсерская скорость - 80 км/час.

"Один из этапов летных испытаний нового беспилотника пройдет в Крыму в апреле. Будут опробованы несколько видов целевых нагрузок", - сказал собеседник агентства.

На БЛА с электродвигателем, оснащенных топливными элементами, энергия вырабатывается электрохимическим генератором. В качестве топлива используется сжатый водород, окислителем является кислород воздуха.