По подозрению в убийстве семьи в Хабаровске задержан отец убитых детей

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Мужчину, подозреваемого в убийстве четырех человек, задержали в Хабаровске, сообщает следственное управление СКР по Хабаровскому краю.

"Подозреваемый задержан. С ним работают сотрудники правоохранительных органов. Мужчина находится в неадекватном состоянии, он не может внятно объяснить, что произошло, его одежда сильно пахнет гарью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 36-летний задержанный является главой погибшей семьи.

По версии следствия, именно этот человек может быть причастен к убийству женщин и детей. Убитые - его жена, дети и бабушка.

Как сообщалось, тела двух женщин и двух девочек в возрасте двух и трех лет были найдены во вторник на месте пожара в частном доме в Хабаровске. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).