Около 15 тыс. жителей Калуги остались без воды из-за аварии

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Авария на магистральном водопроводе оставила без воды правобережные микрорайоны Калуги, сообщила пресс-служба ГП "Калугаоблвдоканал".
Без водоснабжения остались районы Правый берег, Шопино, Чижовка, Желыбино, Рождественно, Рождественские пруды. В общей сложности в этих районах живет порядка 15 тыс. человек.
По данным пресс-службы, прорыв произошел на магистральном водопроводе 300 мм. Устранить аварию рассчитывают до 18:00 по московскому времени. До этого момента в микрорайоны будет организован подвоз воды.