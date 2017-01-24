Около 15 тыс. жителей Калуги остались без воды из-за аварии

Операторы должны будут обеспечить идентификацию пользователей, но получат возможность заключать договоры онлайн Подробнее

Они усомнились в общественной опасности его нарушений и справедливости наказания, отмечает газета "Коммерсант" Подробнее

Генпрокуратура и ученые-юристы встали на сторону Ильдара Дадина

Так сенатор отреагировала на сообщения о развращении несовершеннолетних педагогами одной из московских школ Подробнее

23 января 17:16

"Яндекс.Деньги" ограничит сбор средств в политических целях

Ранее Алексей Навальный сообщил, что сервис попросил его соратника прекратить сбор на средств на президентскую кампанию Подробнее

23 января 15:50

Убившая девочку няня из Узбекистана направлена лечиться принудительно

Ее освободили от уголовного наказания в связи с невменяемостью Подробнее

23 января 14:18

В "Справедливой России" прокомментировали уход Мизулиной

Выход сенатора из партии связали с изменением ее позиции о государственном вмешательстве в дела семьи Подробнее

23 января 13:24

Судья КС РФ в особом мнении назвал недопустимым запрос Минюста по "делу ЮКОСа"

На прошлой неделе суд рассмотрел обращение министерства и пришел к выводу, что решение ЕСПЧ о компенсации экс-акционерам неисполнимо, так как противоречит Конституции Подробнее

23 января 12:56

Песков назвал преждевременным разговор о коалиции РФ и США в Сирии

Ранее Дональд Трамп не исключил создания новых союзов для борьбы с террористами Подробнее

23 января 10:01

Крымская епархия решила добиться передачи ей "Херсонеса Таврического"