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Челябинская область выйдет в лидеры по доступности данных о компаниях-неплательщиках

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Присоединение ПАО "Челябэнергосбыт", гарантирующего поставщика электроэнергии на Южном Урале, к системе обмена данными о платежной дисциплине "СПАРК - Мониторинг платежей" позволит Челябинской области войти в число регионов-лидеров по доступности информации о компаниях, несвоевременно рассчитывающихся с поставщиками.

Дебиторская задолженность предприятий ЖКХ, в том числе МУПов, перед ПАО "Челябэнергосбыт" на начало 2017 года составила более 745 млн рублей, сообщает компания. В настоящее время многие водоканалы и котельные, пользуясь статусом "неотключаемых" потребителей, наращивают долги; другие потребители уклоняются от оплаты, объявляя о своём банкротстве, но затем на их месте возникают новые арендаторы объектов ЖКХ, которые снова не рассчитываются за ресурсы в полном объёме.

"Накапливая миллионные долги за электричество, компании ставят под угрозу энергобезопасность всего региона, - заявил заместитель генерального директора ПАО "Челябэнергосбыт" по операционной деятельности Алексей Порошин, слова которого приводятся в пресс-релизе. - Гарантирующий поставщик обязан своевременно рассчитываться за ресурсы на оптовом рынке. Сбытовые компании поставлены в очень жёсткие условия. Присоединяясь к системе "СПАРК - Мониторинг платежей", мы рассчитываем повысить платёжную дисциплину контрагентов, заинтересованных в поддержании своей деловой репутации".

"Став участником проекта "СПАРК - Мониторинг платежей", компании получают в свое распоряжение аналитические инструменты для комплексного управления дебиторской задолженностью, выявления аффилированности. Таким образом, мы даем возможность бизнесу лучше управлять кредитными рисками, органам власти - лучше видеть опасности, связанные с "цепочками неплатежей", - сказал первый заместитель генерального директора Группы "Интерфакс" Владимир Герасимов.

Система "СПАРК - Мониторинг платежей", которую развивает Группа "Интерфакс", позволяет в режиме онлайн оценивать риски задержки платежей в разрезе организаций, регионов, отраслей. В основе системы лежит информация о сроках оплаты выставленных счетов, которую ежемесячно передают в систему компании-участники проекта "Мониторинг платежей". На 1 января 2017 года в системе содержится информация о платежной дисциплине почти 500 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей из различных регионов РФ.

Вхождение "Челябэнергосбыта" в проект позволит Челябинской области войти в десятку регионов с самой высокой прозрачностью платежной информации. Аналогичные проекты по сбору и анализу платежной информации функционируют более чем в 40 странах мира. Доступность этой информации для широкого круга пользователей способствует уменьшению просроченной дебиторской задолженности за счет своевременного выявления потенциальных неплательщиков, а также дает возможность добросовестным клиентам укреплять свою деловую репутацию.

ПАО "Челябэнергосбыт" - гарантирующий поставщик электроэнергии в Челябинской области. Территория обслуживания - 87,9 тыс. квадратных километров. С юридическими лицами у компании подписано 50 тыс. договоров на поставку электроэнергии. Обслуживается 1 млн 337 тыс. лицевых счетов физических лиц.

Теги: Челябинская область
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