Арктические мотострелки провели учебный бой на оленьих и собачьих упряжках

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Арктические мотострелки провели учебный бой на оленьих и собачьих упряжках, сообщил "Интерфаксу" врио начальника пресс-службы Северного флота Сергей Федюнин.

"Военнослужащие отдельной арктической мотострелковой бригады Северного флота провели плановые занятия по управлению различными видами транспорта коренных народов Севера - оленьими и собачьими упряжками. Проведение занятий завершилось учебным боем, в ходе которого военнослужащие отработали тактические действия по окружению и подавлению условной диверсионной группы", - сказал Федюнин.

По его словам, в ходе занятий, прошедших в оленеводческом хозяйстве поселка Ловозеро (Мурманская область), арктические мотострелки отрабатывали навыки управления собачьими и оленьими упряжками, тактические элементы проведения рейдовых действий.

"Оленеводы и каюры оказывали консультативную помощь арктическим мотострелкам, рассказывали об особенностях общения с животными и управления ими.

Военнослужащие также выполнили задачи по передвижению на лыжах в сцепке по 3-4 человека со снегоходами А-1", - отметил Федюнин.