У здания КС несколько человек устроили пикеты в защиту Дадина

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Одиночные пикеты в поддержку Ильдара Дадина рядом со зданием Конституционного суда (КС) в Петербурге проходят без задержаний, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах во вторник.

"В защиту Дадина проводятся три одиночных пикета рядом со зданием КС. Задержаний не проводилось", - сказал собеседник агентства.

Как передал корреспондент "Интерфакса", перед заседанием по делу Дадина у здания КС было людно. Также можно было заметить пикетчиков с плакатами.

Во вторник Конституционный суд РФ рассматривает дело о проверке конституционности статьи 212.1 Уголовного кодекса РФ, которая была введена в действие в июле 2014 года. Оспариваемая норма предусматривает уголовную ответственность за неоднократные нарушения установленного порядка организации либо проведения митингов, демонстраций и пр.

Заявителем выступает Дадин, ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за участие в несанкционированных публичных мероприятиях и в декабре 2015 года признанный виновным в совершении преступления, предусмотренного оспоренной статьей. Его приговорили к 3 годам лишения свободы, впоследствии наказание было снижено до 2,5 лет.