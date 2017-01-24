Миронов назвал причину выхода Мизулиной из "Справедливой России"

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Выход Елены Мизулиной из партии "Справедливая Россия" может быть связан с тем, что она делегирована в Совет Федерации губернатором от "Единой России", заявил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов. Вместе с тем, он назвал решение сенатора о выходе из партии "абсолютно нормальным и рядовым".

"Мизулина - суперпрофессионал. Я с пониманием отношусь к ее решению", - сказал политик.

Он вместе с тем еще раз обратил внимание, что "она, представляя губернатора, вольно или невольно вступает в конфликт".

На просьбу прокомментировать разговоры о том, что Мизулина может перейти в "Единую Россию", Миронов сказал: "Пускай она идет, куда хочет".

Накануне Мизулина заявила о выходе из партии "Справедливая Россия". "Я приняла решение о выходе из партии "Справедливая Россия". Соответствующее заявление в региональное отделение "СР" было направлено сегодня", - написала Мизулина в понедельник в своем твиттере.

Причин такого решения она не назвала. В партии сенатор состояла с 2007 года.

Новость об уходе Мизулиной из партии "Справедливая Россия" стала неожиданностью для ее однопартийцев. Депутат "эсер" Олег Шеин высказал предположение, что ее выход связан с расхождением во взглядах с линией, которую проводит партия. "Самое главное, что "Справедливая Россия" удержалась на позиции партии, которая занимает точку зрения минимизации государственного вмешательства в семейные дела. Елена Борисовна за последние несколько лет перешла на точку зрения, очевидно, более консервативную, охранительную. Это различие в подходах рано или поздно должно было во что-то формализоваться", - сказал Шеин "Интерфаксу" в понедельник.

Он добавил, что будет "достаточно удивлен, если Елена Борисовна примет решение о вступлении в "Единую Россию".

Заместитель секретаря Генсовета "ЕР" Евгений Ревенко сообщил, в свою очередь, что Мизулина не обращалась в "Единую Россию" с просьбой о вступлении в партию, от "Единой России" к ней такого обращения также не было.