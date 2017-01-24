За нападение на медиков предложили наказывать вплоть до пожизненного заключения

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Московские депутаты предложили ужесточить наказание за нападение на сотрудников медицинских служб, назначая за такие преступления от пяти лет до пожизненного заключения, сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

"Изменения в уголовный и уголовно-процессуальный кодекс предлагают ввести специализированную норму, когда будут нести ответственность именно за насилие в отношении медицинских работников. Норма достаточно строгая: в зависимости от тяжести правонарушения это может грозить наказанием до пяти лет свободы, если нападение не связано с угрозой жизни, и, если связано, то пожизненное наказание", - сказал он во вторник журналистам.

В свою очередь председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова заявила, что подследственность в делах о нападениях на врачей должна быть в ведении Следственного комитета РФ.