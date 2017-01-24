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Во Владимире пьяный пациент больницы избил врача

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Следственные органы во Владимире проводят проверку по факту избиения заведующей отделением Городской клинической больницы скорой медицинской помощи, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Владимирской области.

По предварительным данным, ранним утром 21 января в клинику с улицы привезли 24-летнего мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, с множественными ссадинами на лице.

Когда доктор начала протирать лицо пациенту, убирая следы рвотных масс, он нанес врачу несколько ударов по телу и голове. В результате этого медик получила вывих и растяжение сустава руки, а также сотрясение мозга. С полученными травмами женщина была госпитализирована. Пациент пояснил, что накануне вечером он сначала выпивал дома, а затем отправился в развлекательный клуб, где продолжил употребление спиртного.

По результатам проводимой проверки будет принято процессуальное решение.

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