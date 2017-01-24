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Ученые отметили восстановление экосистемы Черного моря

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Черное море стало значительно чище за последние 20 лет, вернувшись к состоянию середины прошлого века, заявил научный руководитель Морского гидрофизического института РАН, член-корреспондент РАН Геннадий Коротаев.

"Идет восстановление экосистемы Черного моря, - не к тому состоянию, может быть, как было раньше, но тем не менее. Отчасти это связывают с ухудшением экономической ситуации в странах Причерноморья и с сокращением развития сельского хозяйства", - сказал Коротаев в президиуме РАН, отвечая на вопросы академиков после своего научного доклада.

В оптике и гидрологии прозрачность водоема оценивается с помощью белого диска (диск Секки), который опускают в воду и фиксируют, на какой глубине он теряется из виду. По словам Коротаева, ситуация с загрязнением Черного моря ухудшалась начиная с 1970-х годов: если в 1960-х море еще было вполне чистым, и показатель прозрачности по диску Секки в среднем отмечался на уровне в 17-20 м, то в 1980-х он уже отмечался на уровне 12-15 м, а в конце 1990-х годов доходил до 8 м.

"Сейчас оптики доложили, что до 20 м они видят белый диск", - отметил Коротаев. По его словам, таким образом, показатели вернулись к ситуации 1960-х годов.

Ухудшение прозрачности морей ученые связывают, прежде всего, с сельскохозяйственной деятельностью: насыщенные удобрениями воды по рекам попадают в море, что вызывает чрезмерный рост водорослей и планктона, "цветение воды" (эвтрофикация). В результате вода мутнеет и нарушается экологический баланс - гибнут вырабатывающие кислород донные растения, рыбы и животные, развиваются болезнетворные бактерии.

Теги: Черное море
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