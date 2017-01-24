Более сотни пожарных отправлены тушить жилой дом под Петербургом

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Более ста сотрудников МЧС и десятки единиц техники тушат пожар в жилом доме в поселке Левашово в Выборгском районе Петербурга, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по городу во вторник. Сообщение о пожаре поступило на телефон "01" в 19.30. Горение шло в подъезде трехэтажного жилого дома, огонь охватил все три этажа.

"В 20:50 горение ушло на кровлю, площадь пожара составила 800 кв. метров. В 20:50 ранг пожара повышен до №2", - отмечается в сообщении МЧС.

Пожар был локализован в 21.55, его ранг понизили до №1 БИС. Из дома эвакуировали 12 человек.

"На место пожара прибыл автобус для размещения эвакуируемых людей.

Сведения о пострадавших не поступали. Для ликвидации пожара привлечены 33 единицы техники и 119 человек личного состава, в том числе от МЧС: 27 единиц техники и 104 человека личного состава", - отмечается в пресс-релизе.