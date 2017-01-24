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Пенсионер погиб от ножевого ранения в больнице Ростова-на-Дону

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти пожилого мужчины в одной из больниц Ростова-на-Дону от ножевого ранения, сообщил во вторник агентству "Интерфакс" источник в силовых структурах региона.

"По данным правоохранительных органов, 70-летний мужчина днем во вторник скончался в больнице от ножевого ранения. Его тело нашли между этажами медучреждения. Обстоятельства произошедшего выясняются", - сказал собеседник агентства. По его словам, пожилой мужчина лежал в больнице с тяжелым заболеванием.

"Интерфакс" не располагает официальным комментарием правоохранительных органов по данному поводу.

Теги: Россия, Ростов-на-Дону
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