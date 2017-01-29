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НАК подтвердил ликвидацию трех бандитов в Хасавюрте

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщает о завершении активной фазы спецоперации в Хасавюрте, в ходе которой были ликвидированы трое боевиков.

"Потерь среди личного состава сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет", - отмечается в сообщении.

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В комитете рассказали, что в ходе проведения активных оперативно-розыскных мероприятий в Дагестане органами безопасности была получена информация о нахождении в одном из частных домов на улице Келдыша в Хасавюрте группы вооруженных лиц, причастных к совершению преступлений террористической направленности.

"Чтобы не допустить совершения террористических акций и обеспечить безопасность граждан, руководителем Оперативного штаба НАК, начальником Управления ФСБ России по РД с 8:20 был введен правовой режим контртеррористической операции. Спецназом ФСБ России частный дом, в котором укрылись вооруженные бандиты, блокирован. Прилегающая к нему территория оцеплена, жители близлежащих домов эвакуированы", - информирует НАК.

В комитете отметили, что на законные требования сотрудников правоохранительных органов сложить оружие и сдаться властям преступники открыли стрельбу по силам правопорядка. "В результате последовавшего боеконтакта трое бандитов были нейтрализованы", - сказали в центре.

В настоящее время выполняется осмотр дома и прилегающей к нему территории, организованы мероприятия по опознанию бандитов. Осуществляются необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, добавили в НАК.

Теги: Дагестан, Хасавюрт
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