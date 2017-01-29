В Хасавюрте сняли режим КТО после ликвидации трех боевиков

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Силовики завершили специальные мероприятия в городе Хасавюрте, режим контртеррористической операции снят, сообщил "Интерфаксу" представитель Оперативного штаба Национального антитеррористического комитета Дагестана.
"Режим КТО в городе Хасавюрте, где сегодня в ходе проведения контртеррористической операции силовики уничтожили трех боевиков, отменен в 15:10 по Москве. Силовики завершили все спецмероприятия ", - сказал собеседник агентства.
29 января в рамках контртеррористической операции в городе Хасавюрте силовики уничтожили трех боевиков.