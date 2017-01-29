В Хасавюрте сняли режим КТО после ликвидации трех боевиков

29 января 18:00

Авиакомпании РФ не стали ограничивать перевозку пассажиров в США после указа Трампа

Авиационный власти пока не давали никаких указаний в связи с указом о запрете на въезд в США гражданам некоторых мусульманских стран Подробнее

29 января 14:39

Российских девятиклассников обяжут сдавать экзамен по устной речи

В 2017 году экзамены по ней пройдут в нескольких регионах, в 2018 - по всей России Подробнее

28 января 16:19

Рогозин исключил вину Воронежского мехзавода в прошлогодней аварии "Прогресса"

По словам вице-премьера, нынешняя проверка на предприятии не имеет отношения к декабрьскому инциденту, но "от этого не легче" Подробнее

28 января 13:21

Рогозин потребовал предъявить виновных в проблемах на Воронежском мехзаводе