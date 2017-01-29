Человек прыгнул с парашютом с крыши 17-этажки в центре Томска

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Неизвестный совершил прыжок с парашютом с крыши многоэтажного дома на улице Сибирской в Томске.

В воскресенье в интернете появилось видео с автомобильного регистратора, на котором видно, как с крыши 17-этажного дома прыгает человек. Над ним на уровне примерно 11-этажа раскрывается купол. После этого парашютист благополучно приземляется.

Автор видео Егор Савко уточнил агентству "Интерфакс", что прыжок с многоэтажки произошел в субботу днем.

"Проезжающие мимо водители никак не отреагировали на происходящее, как будто это само собой разумеющееся", - сказал Савко.